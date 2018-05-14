Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Мама Криштиану Роналду страдает от негатива в адрес сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
10:56 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбуржец попался на попытке контрабанды ядовитого вещества «Р-53» в Казахстан

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Рубцовский транспортный прокурор утвердил обвинение в отношении жителя Екатеринбурга по уголовному делу о контрабанде в Казахстан ртутьсодержащего вещества, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии транспортной полиции, в производстве которой находилось дело, мужчина купил в Москве за 175 тысяч рублей 5,8 кг препарата «Р-53» (ртутная соль сурьмяной кислоты или пироантимонат — ИФ) и собирался перепродать его в Казахстане.

Вместе с ядовитым веществом он прибыл в Барнаул, откуда на попутной машине отправился в Казахстан. На границе он был задержан.

Отмечается, что вину в совершении преступления фигурант по делу признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Третьяковский районный суд Алтайского края.

«Р-53» — ядовитое вещество, сочетает в себе токсикологические свойства своих компонентов, ртути и сурьмы. Применяется в химической промышленности как промежуточный реактив. Иногда вещество выдается за так называемую «красную ртуть» — вымышленную форму ртути, якобы обладающую сверхвысокой плотностью, токсичностью и радиоактивностью.

Все новости региона
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Бастрыкин может уйти из СК в Конституционный суд
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь