Екатеринбуржец попался на попытке контрабанды ядовитого вещества «Р-53» в Казахстан

По версии транспортной полиции, в производстве которой находилось дело, мужчина купил в Москве за 175 тысяч рублей 5,8 кг препарата «Р-53» (ртутная соль сурьмяной кислоты или пироантимонат — ИФ) и собирался перепродать его в Казахстане.

Вместе с ядовитым веществом он прибыл в Барнаул, откуда на попутной машине отправился в Казахстан. На границе он был задержан.

Отмечается, что вину в совершении преступления фигурант по делу признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Третьяковский районный суд Алтайского края.