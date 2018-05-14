В администрации Миасса проходят очередные обыски

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Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» один из депутатов городского собрания, следователи работают в кабинете главы города Геннадия Васькова, на прошлой неделе подавшего губернатору заявление об отставке.

«Самого мэра никто не видел, аппаратное совещание пришлось проводить его заместителю Александру Качеву, — сообщил источник. — Ходят слухи, что следователи вообще явились с постановлением о задержании Васькова».

Связаться с Геннадием Васьковым не удается, его телефон вне зоны доступа. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области пока воздерживаются от комментариев по поводу работы сотрудников Комитета в миасской мэрии.

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Напомним, с весны 2017 года силовики навещали администрацию Миасса уже несколько раз. В настоящее время в СКР расследуется уголовное дело по фактам незаконного выделения земли в поселке Сыростан, в марте 2018 года, кроме того, было возбуждено дело по фактам получения взятки за приобретение в муниципальную собственность по завышенной цене частного здания под детский сад, обвиняемыми по нему проходят миасский депутат Николай Рындин, начальник отдела дошкольного образования Татьяна Биева и эксперт-оценщик из Златоуста Сергей Богатырев.

Ранее источники в Миассе утверждали, что следствие может от них перейти непосредственно к главе города. 15 мая на заседании городского собрания Миасса должны быть рассмотрены вопросы удовлетворения заявления Васькова об отставке и назначения и.о. главы.