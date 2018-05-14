В Перми спасли влюбленную пару, которая упала в воду, делая селфи у «Счастья не за горами»
28-летняя девушка получила переохлаждение.
28-летняя девушка получила переохлаждение.
Попытка сделать селфи чуть не обернулась трагедией. Как рассказали в
— Мужчина добрался до берега сам, а девушка не могла доплыть, — рассказали в
Один из очевидцев инцидента, Виталий, рассказывает, что они сразу поспешили на помощь девушке.
— Я спустился за ней к воде и держал, — говорит молодой человек. — В это время другие очевидцы сбегали до машины, принесли трос, обвязали девушку и вытащили ее.
28-летняя девушка, по предварительным данным, получила переохлаждение. Пока она находится в больнице.