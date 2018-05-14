В Перми спасли влюбленную пару, которая упала в воду, делая селфи у «Счастья не за горами»

Попытка сделать селфи чуть не обернулась трагедией. Как рассказали в пресс-службе МЧС, утром 13 мая влюбленная парочка решила сделать романтическое селфи у арт-объекта «Счастье не за горами». Видимо, возлюбленные постоянно меняли ракурсы, потому что в какой-то момент они свалились за парапет и упали прямо в воду.

— Мужчина добрался до берега сам, а девушка не могла доплыть, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Очевидцы вызвали службу спасения, а сами помогли девушке добраться до берега.

Один из очевидцев инцидента, Виталий, рассказывает, что они сразу поспешили на помощь девушке.

— Я спустился за ней к воде и держал, — говорит молодой человек. — В это время другие очевидцы сбегали до машины, принесли трос, обвязали девушку и вытащили ее.