Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Хоккеист сборной России досрочно закончил раскатку команды
Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
10:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми спасли влюбленную пару, которая упала в воду, делая селфи у «Счастья не за горами»

28-летняя девушка получила переохлаждение.

Попытка сделать селфи чуть не обернулась трагедией. Как рассказали в пресс-службе МЧС, утром 13 мая влюбленная парочка решила сделать романтическое селфи у арт-объекта «Счастье не за горами». Видимо, возлюбленные постоянно меняли ракурсы, потому что в какой-то момент они свалились за парапет и упали прямо в воду.

— Мужчина добрался до берега сам, а девушка не могла доплыть, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Очевидцы вызвали службу спасения, а сами помогли девушке добраться до берега.

Один из очевидцев инцидента, Виталий, рассказывает, что они сразу поспешили на помощь девушке.

— Я спустился за ней к воде и держал, — говорит молодой человек. — В это время другие очевидцы сбегали до машины, принесли трос, обвязали девушку и вытащили ее.

28-летняя девушка, по предварительным данным, получила переохлаждение. Пока она находится в больнице.

Все новости региона
 Йога для здоровой спины: 4 причины, почему это работает
Йога для здоровой спины: 4 причины, почему это работает
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Бастрыкин может уйти из СК в Конституционный суд
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь