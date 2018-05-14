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10:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии при ремонте федеральной дороги М-5 «Урал» совершено многомиллионное мошенничество

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное следственное управление регионального МВД по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства и республиканского Управления ФСБ России расследует уголовное дело о мошенничестве при проведении строительства и реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал».

Предварительно установлено, что в 2015 году директор одного из обществ с ограниченной ответственностью Уфы подписал контракт на поставку песчано-гравийной смеси (ПГС) в строительную организацию.

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Предприятие-заказчик проводило ремонт участка трассы М-5 «Урал» на территории региона протяженностью около 25 км. По условиям контракта поставщик обязался предоставить ПГС в количестве более 100 тысяч кубометров. В дальнейшем, действуя в группе лиц, директор общества обеспечил изготовление и подписал подложные товарные накладные об отгрузке получателю заказанного материала. В свою очередь, должностное лицо филиала строительной организации завизировало документы со стороны грузополучателя.

«При расследовании проведено исследование, которым установлено, что ПГС фактически не поставлялся. При этом строительным предприятием из средств, запланированных на ремонт дороги, коммерческой организации выплачено свыше 33 миллионов рублей. Также следствием установлено, что ПГС, с заявленными в контракте характеристиками, фактически не существует», — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным ведомства, 54-летнему директору ООО предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору в особо крупном размере. Обвиняемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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