15-летний школьник из Башкирии угнал мотоцикл знакомых

По предварительным данным, утром школьник решил прокатиться на чужом «железном коне». Подросток зашел во двор своих знакомых и похитил байк. Он выехал из деревни, но через несколько километров у него закончился бензин. Тогда парень бросил мотоцикл на обочине на 16 километре дороги «Аскино-Кунгак» и вернулся домой.