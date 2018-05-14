15-летний школьник из Башкирии угнал мотоцикл знакомых
Проехавшись, подросток бросил «железного коня» на обочине.
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Проехавшись, подросток бросил «железного коня» на обочине.
В Аскинском районе 15-летний школьник угнал мотоцикл. Подросток задержан и признал свою вину, сообщает
По предварительным данным, утром школьник решил прокатиться на чужом «железном коне». Подросток зашел во двор своих знакомых и похитил байк. Он выехал из деревни, но через несколько километров у него закончился бензин. Тогда парень бросил мотоцикл на обочине на 16 километре дороги «Аскино-Кунгак» и вернулся домой.
Возбуждено уголовное дело за угон.