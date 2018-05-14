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10:48 (мск), источник: АиФ Уфа

15-летний школьник из Башкирии угнал мотоцикл знакомых

Проехавшись, подросток бросил «железного коня» на обочине.

В Аскинском районе 15-летний школьник угнал мотоцикл. Подросток задержан и признал свою вину, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительным данным, утром школьник решил прокатиться на чужом «железном коне». Подросток зашел во двор своих знакомых и похитил байк. Он выехал из деревни, но через несколько километров у него закончился бензин. Тогда парень бросил мотоцикл на обочине на 16 километре дороги «Аскино-Кунгак» и вернулся домой.

Возбуждено уголовное дело за угон.

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