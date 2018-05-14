В Темрюкском районе пограничники задержали нелегала
Его обнаружили в мае сотрудники краевого пограничного управления ФСБ во время рейда в поселке Тамань.
Его обнаружили в мае сотрудники краевого пограничного управления ФСБ во время рейда в поселке Тамань.
Пограничники совместно с сотрудниками УМВД провели рейд в приграничных районах Кубани по проверке соблюдения российского законодательства иностранными гражданами.
В поселке Тамань выявили 30-летнего трудового мигранта. Выяснилось, что мужчина несколько месяцев работал незаконно. Кроме того, он превысил законные сроки пребывания на территории России, сообщили
Нарушителя привлекли по двум статьям КоАП РФ. Суд выдворил его за пределы Российской Федерации.