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12:24 (мск), источник: Кубань 24

В Темрюкском районе пограничники задержали нелегала

Его обнаружили в мае сотрудники краевого пограничного управления ФСБ во время рейда в поселке Тамань.

Пограничники совместно с сотрудниками УМВД провели рейд в приграничных районах Кубани по проверке соблюдения российского законодательства иностранными гражданами.

В поселке Тамань выявили 30-летнего трудового мигранта. Выяснилось, что мужчина несколько месяцев работал незаконно. Кроме того, он превысил законные сроки пребывания на территории России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Нарушителя привлекли по двум статьям КоАП РФ. Суд выдворил его за пределы Российской Федерации.

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