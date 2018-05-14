В Темрюкском районе пограничники задержали нелегала

Пограничники совместно с сотрудниками УМВД провели рейд в приграничных районах Кубани по проверке соблюдения российского законодательства иностранными гражданами.

В поселке Тамань выявили 30-летнего трудового мигранта. Выяснилось, что мужчина несколько месяцев работал незаконно. Кроме того, он превысил законные сроки пребывания на территории России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.