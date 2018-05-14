Калининградец сломал нос соседу из-за парковочного места
Жителя Калининграда подозревают в избиении водителя. Инцидент произошёл во дворе дома в Воздушном переулке.
Жителя Калининграда подозревают в избиении водителя. Инцидент произошёл во дворе дома в Воздушном переулке.
В полицию обратился пострадавший. По сведениям правоохранителей, между 49-летним мужчиной и его соседом возник конфликт
В результате пострадавшему пришлось обратиться в больницу. Медики диагностировали у него перелом костей носа.
В отношении 58-летнего калининградца возбудили дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет колонии.
Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют жителям региона решать конфликты мирным путём. «В случае разногласий не стоит прибегать к насилию и агрессии. За помощью всегда можно обратиться к участковому полиции», — добавили в ведомстве.