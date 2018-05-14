Калининградец сломал нос соседу из-за парковочного места

Источник: Калининград.Ru

В полицию обратился пострадавший. По сведениям правоохранителей, между 49-летним мужчиной и его соседом возник конфликт из-за парковочного места. «Во время спора сосед из хулиганских побуждений ударил оппонента в лицо», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В результате пострадавшему пришлось обратиться в больницу. Медики диагностировали у него перелом костей носа.

В отношении 58-летнего калининградца возбудили дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет колонии.