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12:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец сломал нос соседу из-за парковочного места

Жителя Калининграда подозревают в избиении водителя. Инцидент произошёл во дворе дома в Воздушном переулке.

Источник: Калининград.Ru

В полицию обратился пострадавший. По сведениям правоохранителей, между 49-летним мужчиной и его соседом возник конфликт из-за парковочного места. «Во время спора сосед из хулиганских побуждений ударил оппонента в лицо», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В результате пострадавшему пришлось обратиться в больницу. Медики диагностировали у него перелом костей носа.

В отношении 58-летнего калининградца возбудили дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет колонии.

Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют жителям региона решать конфликты мирным путём. «В случае разногласий не стоит прибегать к насилию и агрессии. За помощью всегда можно обратиться к участковому полиции», — добавили в ведомстве.

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