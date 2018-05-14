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10:49 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 в Казани потушен

14 мая. Interfax-Russia.ru — Пожарные справились с пожаром, вспыхнувшем в районе бывшего завода ЖБИ-3 в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в понедельник.

«Пожар ликвидирован в 9:41 мск. Горели три емкости: 100 куб. м толуола, 50 куб. м ацетона и 40 куб. м изобутанола», — уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 в Казани горят емкости с краской. Пожарные работали по четвертому номеру вызова. Площадь пожара составила порядка 100 кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет.

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