В Малорите мужчина попал под товарный поезд
14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите товарный поезд смертельно травмировал местного жителя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите товарный поезд смертельно травмировал местного жителя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
Несчастный случай произошел днем 12 мая в районе железнодорожного вокзала. Во время маневровых работ подвижным составом товарного поезда был травмирован лежавший на путях местный житель 1959 года рождения.
В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимационное отделение районной больницы. Более четырех часов врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось. Вечером он скончался.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.