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11:03 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале ссора двух рецидивистов закончилась убийством и поджогом

В уральском городе Качканаре ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина убил человека и пытался сжечь его дом. Жертвой стал знакомый преступника.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, поздним вечером 5 мая злоумышленник распивал спиртное в квартире такого же судимого 44-летнего мужчины, с которым он познакомился незадолго до описываемых событий. В разгар застолья между ними вспыхнул конфликт, но его предотвратил их третий приятель, также выпивавший в данной компании. Когда злоумышленник и его оппонент немного успокоились, он ушел к себе домой. Оставшись вдвоем, мужчины вновь поссорились.

Фото со следственного эксперимента.

«В ходе конфликта злоумышленник вооружился бытовым ножом, а также отверткой и причинил ими своему оппоненту колото-резаные ранения в области лица и шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Уходя из квартиры, злоумышленник совершил поджог, намереваясь скрыть следы преступления и своего пребывания в квартире. В дальнейшем возникшее возгорание было потушено сотрудниками МЧС», — сообщили в следствии.

Личность убийцы, который оказался бомжом, была установлена в считанные часы, затем он был задержан сотрудниками полиции. Сейчас расследование продолжается.

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