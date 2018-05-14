На Среднем Урале ссора двух рецидивистов закончилась убийством и поджогом

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, поздним вечером 5 мая злоумышленник распивал спиртное в квартире такого же судимого 44-летнего мужчины, с которым он познакомился незадолго до описываемых событий. В разгар застолья между ними вспыхнул конфликт, но его предотвратил их третий приятель, также выпивавший в данной компании. Когда злоумышленник и его оппонент немного успокоились, он ушел к себе домой. Оставшись вдвоем, мужчины вновь поссорились.