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11:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске мужчина забрался в магазин, забаррикадировался и напился

Во время попытки сбежать через окно его задержали.

ЧП произошло ночью с субботы на воскресенье в городке Нефтяников. Около 2 часов ночи в супермаркете крупной торговой сети на улице 22-го Апреля сработала сигнализация.

Сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие на место, увидели странную картину: в магазин, выбив стеклопакет двери, забрался неизвестный. Вход он забаррикадировал тележками для покупок.

К охранникам присоединились сотрудники Росгвардии, патрилировавшие район. Они попытались убедить злоумышленника выйти, но тот повел себя агрессивно и попробовал скрыться через окно, расположенное с обратной стороны здания. Тут же, как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, его задержал экипаж вневедомственной охраны.

По информации силовиков, взломщик повредил товары в отделе бытовой химии и выпил спиртное, которое взял на одной из витрин.

— Для дальнейшего разбирательства 39-летний житель города Калачинска, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство, доставлен в территориальный отдел полиции, — добавили в Росгвардии.

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