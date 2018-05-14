В Омске мужчина забрался в магазин, забаррикадировался и напился

ЧП произошло ночью с субботы на воскресенье в городке Нефтяников. Около 2 часов ночи в супермаркете крупной торговой сети на улице 22-го Апреля сработала сигнализация.

Сотрудники частного охранного предприятия, прибывшие на место, увидели странную картину: в магазин, выбив стеклопакет двери, забрался неизвестный. Вход он забаррикадировал тележками для покупок.

К охранникам присоединились сотрудники Росгвардии, патрилировавшие район. Они попытались убедить злоумышленника выйти, но тот повел себя агрессивно и попробовал скрыться через окно, расположенное с обратной стороны здания. Тут же, как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, его задержал экипаж вневедомственной охраны.

По информации силовиков, взломщик повредил товары в отделе бытовой химии и выпил спиртное, которое взял на одной из витрин.