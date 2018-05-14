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11:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии арестована директор предприятия за невыплату зарплаты и мошенничество

В Башкирии арестована 51-летняя директор ООО «Стройиндустрия», обвиняемая в преступлениях по статьям «Невыплата зарплаты свыше 2 месяцев» и «Мошенничество».

Напомним, директор не выплатила замдиректора и двум работникам 900 тысяч рублей зарплаты, при годовом обороте предприятия в 42 миллиона рублей. Кроме того, женщина перепродала уже проданную квартиру в Иглино за 450 тысяч рублей.

Следователи также расследуют 2 факта подделки ею судебных решений. Суд, по ходатайству следователей, наложил арест на 2 машины обвиняемой, «Шкода Фабия» и «Митсубиси Аутлендер». Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.

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