В Башкирии арестована директор предприятия за невыплату зарплаты и мошенничество

Напомним, директор не выплатила замдиректора и двум работникам 900 тысяч рублей зарплаты, при годовом обороте предприятия в 42 миллиона рублей. Кроме того, женщина перепродала уже проданную квартиру в Иглино за 450 тысяч рублей.