В Башкирии арестована директор предприятия за невыплату зарплаты и мошенничество
В Башкирии арестована 51-летняя директор ООО «Стройиндустрия», обвиняемая в преступлениях по статьям «Невыплата зарплаты свыше 2 месяцев» и «Мошенничество».
В Башкирии арестована 51-летняя директор ООО «Стройиндустрия», обвиняемая в преступлениях по статьям «Невыплата зарплаты свыше 2 месяцев» и «Мошенничество».
Напомним, директор не выплатила замдиректора и двум работникам 900 тысяч рублей зарплаты, при годовом обороте предприятия в 42 миллиона рублей. Кроме того, женщина перепродала уже проданную квартиру в Иглино за 450 тысяч рублей.
Следователи также расследуют 2 факта подделки ею судебных решений. Суд, по ходатайству следователей, наложил арест на 2 машины обвиняемой, «Шкода Фабия» и «Митсубиси Аутлендер». Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в