В результате разборок в Уфе зарезали молодого человека

Минувшие выходные в столице Башкирии не прошли бесследно. Ранним утром в субботу, 12 мая, улице Зои Космодемьянской, что находится на Кооперативной поляне, произошло ЧП — несколько молодых парней устроили массовую драку.

Со слов местных жителей, все началось примерно в четыре утра. По неподтвержденным данным, жители «цыганки» что-то не поделили с молодыми людьми, которые приехали из города, в результате чего началась потасовка.

— Я как раз со смены домой приехал и собирался ложиться спать. Слышу выстрелы — один за другим. Всего их было около трех. Выглянул в окно, там дерутся, один человек уже лежит в крови, а рядом с ним скопились другие ребята, видимо, друзья. Машина, мимо проезжавшая, остановилась, из нее вышли парень с девушкой и побежали на помощь. Они вызвала скорую и полицию, — рассказал «Комсомолке» местный житель Ильшат Рафиков (имя изменено — ред.).

«НЕ УМИРАЙ!».

Позже выяснилось, что один человек в результате ЧП погиб. Им оказался молодой уфимец. Мужчину пырнули ножом, в результате чего он скончался на месте до приезда скорой помощи.

— Рядом бегал какой-то парень, держал раненого и кричал «Не умирай, пожалуйста! Нееет!». На весь микрорайон слышно было, — продолжает Ильшат.

Еще одного мужчину также ударили несколько раз ножом, несчастному удалось выжить. Сейчас он находится в больнице.

К моменту приезда полиции почти все участники потасовки успели разбежаться. Территорию, где произошли трагические события, оцепили. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что подозреваемые на данный момент задержаны и доставлены в отдел полиции. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

РАССЛЕДУЮТСЯ ДВА ДЕЛА.

Все материалы дела переданы в Следственное управление следственного комитета РФ по Башкирии. Информацию в ведомстве также подтвердили.

— Возбуждены два уголовных дела. Одно — по статье 105 «Убийство», а второе по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится расследование, — сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ, полковник юстиции Светлана Абрамова.