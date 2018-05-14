ДТП в Азовском районе: два человека погибли, трое пострадали
Утром в Азовском районе на 10 километре трассы «Азов — Староминская» произошло столкнулись «ВАЗ-21093» и «Газель».
Утром в Азовском районе на 10 километре трассы «Азов — Староминская» произошло столкнулись «ВАЗ-21093» и «Газель».
В результате ДТП два человека погибли (пассажиры 2001 года рождения), трое получили травмы. Об сообщает
По предварительным данным, авария произошла после того, как легковушка выехала на полосу встречного движения. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка.