ДТП в Азовском районе: два человека погибли, трое пострадали

В результате ДТП два человека погибли (пассажиры 2001 года рождения), трое получили травмы. Об сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По предварительным данным, авария произошла после того, как легковушка выехала на полосу встречного движения. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка.