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11:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

ДТП в Азовском районе: два человека погибли, трое пострадали

Утром в Азовском районе на 10 километре трассы «Азов — Староминская» произошло столкнулись «ВАЗ-21093» и «Газель».

В результате ДТП два человека погибли (пассажиры 2001 года рождения), трое получили травмы. Об сообщает пресс-службаобластного управления МВД.

По предварительным данным, авария произошла после того, как легковушка выехала на полосу встречного движения. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка.

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