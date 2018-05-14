Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Александр Кержаков расстался с женой
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
10:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел в отделении сестринского ухода в горпоселке Желудок. Здесь на медико-социальном обеспечении находился мужчина 1949 года рождения. Пациент примерным поведением не отличается, ранее злоупотреблял спиртным.

«Утром медсестра, женщина 1976 года рождения, зайдя в палату, сделала замечание пациенту, выставившему посредине помещения свою зимнюю обувь. Мужчина отреагировал неадекватно — он схватился за нож и начал наносить женщине удары в лопаточную область и голову. После одного из ударов клинок сломался. Но это не остановило нападавшего. Выкинув обломанный нож, он начал избивать медсестру точильным бруском», — рассказали в пресс-службе УВД. Женщине удалось вырваться и убежать. Ей незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Все новости региона
 В Бресте с балкона 14-го этажа выпала одиннадцатиклассница
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Бастрыкин может уйти из СК в Конституционный суд
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь