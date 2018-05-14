В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру
14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру. Об этом БЕЛТА сообщили в
14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру. Об этом БЕЛТА сообщили в
Инцидент произошел в отделении сестринского ухода в горпоселке Желудок. Здесь на
«Утром медсестра, женщина 1976 года рождения, зайдя в палату, сделала замечание пациенту, выставившему посредине помещения свою зимнюю обувь. Мужчина отреагировал неадекватно — он схватился за нож и начал наносить женщине удары в лопаточную область и голову. После одного из ударов клинок сломался. Но это не остановило нападавшего. Выкинув обломанный нож, он начал избивать медсестру точильным бруском», — рассказали в
Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».