В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру

Инцидент произошел в отделении сестринского ухода в горпоселке Желудок. Здесь на медико-социальном обеспечении находился мужчина 1949 года рождения. Пациент примерным поведением не отличается, ранее злоупотреблял спиртным.

«Утром медсестра, женщина 1976 года рождения, зайдя в палату, сделала замечание пациенту, выставившему посредине помещения свою зимнюю обувь. Мужчина отреагировал неадекватно — он схватился за нож и начал наносить женщине удары в лопаточную область и голову. После одного из ударов клинок сломался. Но это не остановило нападавшего. Выкинув обломанный нож, он начал избивать медсестру точильным бруском», — рассказали в пресс-службе УВД. Женщине удалось вырваться и убежать. Ей незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь.