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16:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах у молодых наркоторговцев изъяли более 290 граммов «синтетики»

В отношении двух парней в возрасте 20 и 19 лет возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Челнах полицейские изъяли у двух молодых людей более 290 граммов синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Правоохранители выяснили, наркотики распространяют двое жителей Сармановского района. «Синтетику» подозреваемые хранили на съёмной квартире в Челнах.

Наркоторговцев в возрасте 20 и 19 лет задержали с поличным в Новой части города. У одного из них нашли 15 свертков с веществом PVP, у другого — 35 свертков. Общий вес наркотика составил 24 грамма.

В челнинской квартире, арендованной парнями, полицейские нашли еще два пакета и 13 свертков, в которых хранилось более 270 граммов наркотика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

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