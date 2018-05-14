В Челнах у молодых наркоторговцев изъяли более 290 граммов «синтетики»

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Челнах полицейские изъяли у двух молодых людей более 290 граммов синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Правоохранители выяснили, наркотики распространяют двое жителей Сармановского района. «Синтетику» подозреваемые хранили на съёмной квартире в Челнах.

Наркоторговцев в возрасте 20 и 19 лет задержали с поличным в Новой части города. У одного из них нашли 15 свертков с веществом PVP, у другого — 35 свертков. Общий вес наркотика составил 24 грамма.

В челнинской квартире, арендованной парнями, полицейские нашли еще два пакета и 13 свертков, в которых хранилось более 270 граммов наркотика.