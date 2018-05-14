В Челнах у молодых наркоторговцев изъяли более 290 граммов «синтетики»
В отношении двух парней в возрасте 20 и 19 лет возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
В отношении двух парней в возрасте 20 и 19 лет возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Челнах полицейские изъяли у двух молодых людей более 290 граммов синтетических наркотиков, сообщает
Правоохранители выяснили, наркотики распространяют двое жителей Сармановского района. «Синтетику» подозреваемые хранили на съёмной квартире в Челнах.
Наркоторговцев в возрасте 20 и 19 лет задержали с поличным в Новой части города. У одного из них нашли 15 свертков с веществом PVP, у другого — 35 свертков. Общий вес наркотика составил 24 грамма.
В челнинской квартире, арендованной парнями, полицейские нашли еще два пакета и 13 свертков, в которых хранилось более 270 граммов наркотика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».