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13:54 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани во время горения ацетона и толуола пострадал работник

Сотрудник предприятия-владельца горючих веществ по время пожара в Казани получил ожоги.

В Казани во время пожара на территории ЖБИ-3 (ориентир Автосервисная, 7) пострадал работник предприятия. Емкости с горючим веществом принадлежат предприятию. С ожогами спины и голени 32-летнего мужчину доставили в ожоговый центр РКБ.

Напомним, во время пожара в Московском районе Казани горели 100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона и 40 кубометров изобутанола, сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Площадь пожара составила больше 100 кв. м, ему присвоили повышенный уровень сложности.

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