В Казани во время горения ацетона и толуола пострадал работник

В Казани во время пожара на территории ЖБИ-3 (ориентир Автосервисная, 7) пострадал работник предприятия. Емкости с горючим веществом принадлежат предприятию. С ожогами спины и голени 32-летнего мужчину доставили в ожоговый центр РКБ.

Напомним, во время пожара в Московском районе Казани горели 100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона и 40 кубометров изобутанола, сообщили в ГУ МЧС по РТ.