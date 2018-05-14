В ДТП с маршруткой на Науки пострадали четверо

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, около 9:40, у дома № 41 по проспекту Науки, водитель ПАЗа (маршрут К193) совершил столкновение с автобусом «Нефаз». В результате в маршрутке пострадали четверо: двое мужчин и две женщины. Их травмы не опасны для жизни и здоровья.