В ДТП с маршруткой на Науки пострадали четверо
Четыре человека пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Калининском районе Петербурга. Авария произошла утром 14 мая.
Четыре человека пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Калининском районе Петербурга. Авария произошла утром 14 мая.
Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, около 9:40, у дома № 41 по проспекту Науки, водитель ПАЗа (маршрут К193) совершил столкновение с автобусом «Нефаз». В результате в маршрутке пострадали четверо: двое мужчин и две женщины. Их травмы не опасны для жизни и здоровья.
За рулем ПАЗа находился водитель 25-ти лет. Маршрут К193 (станция метро «Старая деревня» — проспект Маршака) обслуживает ООО «Петербургская транспортная компания».