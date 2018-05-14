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11:26 (мск), источник: Фонтанка

В ДТП с маршруткой на Науки пострадали четверо

Четыре человека пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Калининском районе Петербурга. Авария произошла утром 14 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, около 9:40, у дома № 41 по проспекту Науки, водитель ПАЗа (маршрут К193) совершил столкновение с автобусом «Нефаз». В результате в маршрутке пострадали четверо: двое мужчин и две женщины. Их травмы не опасны для жизни и здоровья.

За рулем ПАЗа находился водитель 25-ти лет. Маршрут К193 (станция метро «Старая деревня» — проспект Маршака) обслуживает ООО «Петербургская транспортная компания».

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