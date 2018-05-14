Сотрудницу вуза убили в университете Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Женщину убили в одном из университетов Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Женщину убили в одном из университетов Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла 11 мая в здании
«Вызов в службу скорой помощи поступил в 17.34 от сотрудника вуза. Через 10 минут на месте оказалась реанимационная бригада. После осмотра медики выявили множественные проникающие
Женщина скончалась сразу по прибытию в областную клиническую больницу.
В ДВД сообщили, что по данному факту в
Подозреваемый взят под стражу.
По предварительным данным, женщина работала лаборанткой.