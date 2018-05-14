Сотрудницу вуза убили в университете Шымкента

«Вызов в службу скорой помощи поступил в 17.34 от сотрудника вуза. Через 10 минут на месте оказалась реанимационная бригада. После осмотра медики выявили множественные проникающие колото-резанные ранения грудной клетки и брюшной полости слева, геморрагический шок 4 степени и ранение сердца», — сообщили в управлении здравоохранения ЮКО.