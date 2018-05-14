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12:22 (мск), источник: Kazinform

Сотрудницу вуза убили в университете Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Женщину убили в одном из университетов Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 11 мая в здании Южно-Казахстанского государственного университета.

«Вызов в службу скорой помощи поступил в 17.34 от сотрудника вуза. Через 10 минут на месте оказалась реанимационная бригада. После осмотра медики выявили множественные проникающие колото-резанные ранения грудной клетки и брюшной полости слева, геморрагический шок 4 степени и ранение сердца», — сообщили в управлении здравоохранения ЮКО.

Женщина скончалась сразу по прибытию в областную клиническую больницу.

В ДВД сообщили, что по данному факту в Аль-Фарабийском РОВД возбудили уголовное дело по статье «Убийство», начато расследование.

Подозреваемый взят под стражу.

По предварительным данным, женщина работала лаборанткой.

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