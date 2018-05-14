Двое подростков травмировались при попытке сбежать из наркодиспансера

В наркодиспансере в Перми произошло ЧП. Из окна третьего этажа здания на улице Чайковского выпрыгнули двое пациентов детско-подросткового отделения.

В региональном министерстве здравоохранения сообщил, что по данному факту идёт проверка, передаёт телеканал «Рифей».

Уточняется, что подростки намеревались сбежать из накркодиспансера, но при падении получили серьёзные травмы. В настоящее время они находятся в краевой детской клинической больнице.