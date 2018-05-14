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12:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В ближайшую неделю в Татарстане ожидается высокая пожарная опасность

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В ближайшую неделю в Татарстане ожидается высокая пожарная опасность, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Управление гидрометеорологической службы предупреждает о том, что в период с 14 по 21 мая на территории республики возможно возникновение лесных пожаров.

Степени опасности присвоен четвертый класс.

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