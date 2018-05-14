В ближайшую неделю в Татарстане ожидается высокая пожарная опасность
(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В ближайшую неделю в Татарстане ожидается высокая пожарная опасность, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В ближайшую неделю в Татарстане ожидается высокая пожарная опасность, сообщили ИА «Татар-информ» в
Управление гидрометеорологической службы предупреждает о том, что в период с 14 по 21 мая на территории республики возможно возникновение лесных пожаров.
Степени опасности присвоен четвертый класс.