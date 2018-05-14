Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего вице-мэра Краснодара Дины Бойченко

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Краснодара.

Органами предварительного расследования чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

По версии следствия, 8 июля 2015 года должностное лицо от имени администрации города подписало с арендатором договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ул. Сосновая, 3, площадью более 17 тыс. кв. м., за сумму чуть более 370 тыс. рублей.

Предоставление участка в собственность произошло без проведения процедуры торгов на основании того, что на участке расположены 8 жилых домов, принадлежащих арендатору, хотя пять из них таковыми не являлись, а представляли конструкции, внешне схожие с жилыми домами.

В результате этих действий из владения администрации Краснодара выбыл земельный участок, рыночная стоимость которого составляет свыше 41 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-служба краевого надзорного ведомства.

В официальном сообщении краевой прокуратуры фамилия экс-вице мэра не названа, но из обстоятельств дела ясно, что речь идет о Дине Бойченко.

Как сообщал «Югополис», претензии правоохранителей к Дине Бойченко связаны с приобретением женой бывшего вице-губернатора Юрия Гриценко Юлией муниципальной земли в поселке Березовом в пригороде Краснодара. Следствие считает, что организатором незаконной схемы был бывший заместитель губернатора Кубани Юрий Гриценко, который сейчас также находится под следствием.