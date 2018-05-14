Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего вице-мэра Краснодара Дины Бойченко
Следствие рассматривало ее дело в связке с делом
Следствие рассматривало ее дело в связке с делом
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Краснодара.
Органами предварительного расследования чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).
По версии следствия, 8 июля 2015 года должностное лицо от имени администрации города подписало с арендатором договор
Предоставление участка в собственность произошло без проведения процедуры торгов на основании того, что на участке расположены 8 жилых домов, принадлежащих арендатору, хотя пять из них таковыми не являлись, а представляли конструкции, внешне схожие с жилыми домами.
В результате этих действий из владения администрации Краснодара выбыл земельный участок, рыночная стоимость которого составляет свыше 41 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает «Югополису»
В официальном сообщении краевой прокуратуры фамилия
Как сообщал «Югополис», претензии правоохранителей к Дине Бойченко связаны с приобретением женой бывшего
Дина Бойченко занимала должность