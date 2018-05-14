В Минске 5-летний мальчик застрял между стволами дерева
В Минске сотрудники МЧС помогли выбраться застрявшему в дереве мальчику, рассказали в городском управлении МЧС.
В Минске сотрудники МЧС помогли выбраться застрявшему в дереве мальчику, рассказали в городском управлении МЧС.
Происшествие случилось днем в воскресенье у дома по улице Серова, 33. Пятилетний ребенок во время забав застрял между стволами дерева и не мог сам освободиться.
Сотрудники МЧС достали ногу мальчика при помощи гидравлического