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12:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске 5-летний мальчик застрял между стволами дерева

В Минске сотрудники МЧС помогли выбраться застрявшему в дереве мальчику, рассказали в городском управлении МЧС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Происшествие случилось днем в воскресенье у дома по улице Серова, 33. Пятилетний ребенок во время забав застрял между стволами дерева и не мог сам освободиться.

Сотрудники МЧС достали ногу мальчика при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Ребенок в инциденте не пострадал.

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