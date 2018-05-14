Из-за сильного ветра лесные пожары подступили к Челябинску

Жители поселка Полетаево-2, что в двадцати минутах езды от Челябинска, в субботу, 12 мая, пережили ужас. Загорелась сухая трава на выселках, и огонь быстро пошел к домам. Жители взяли в руки лопаты и пошли на огонь. Вызвали пожарных: огнеборцы приехали из Челябинска.

ПОДМОГА ПРИМЧАЛАСЬ ИЗ СОСЕДНЕГО СЕЛА.

— Трактор, пригнанный из Полетаево, окопал защитную полосу, чтобы отрезать путь огню. Мы закидывали пламя землей. На скутере примчались добровольцы из Кременкуля. Мужики объяснили, что сами живут в деревянных домах и понимают, как страшен пожар. Мы работали быстро, но огонь спалил дом и здание поселковой водокачки , — рассказала «Комсомолке» жительница Полетаево-2 Юлия Кудашова.

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«ТУШИЛИ С БАБУЛЬКОЙ».

В субботу же, 12 мая, полыхала сухая трава в Челябинске, в районе Лыжной базы. Случайные прохожие тушили вспыхнувшую траву.

— Гуляли с детьми в парке у Лыжной базы. Смотрим: горит поляна, и огонь тушат старенькая бабуля и два мужчины. Ну, как мимо было пройти? Нашла фанеру, и принялась «колотить» ею огонь. Тушили как могли, я фанерой, бабуля — тряпкой, мужчины — палками. Но надежды на успех не было: сильный ветер нес огонь дальше. Полчаса махали и колотили, и потушили! Прошло три часа, а я до сих пор кашляю, рукава куртки оплавлены, на руках два ожога и царапины (горел куст шиповника), а я рада, что справились, — рассказала «Комсомолке» Челябинска Ольга Попова.

Пожары были и на других окраинах большого города. В понедельник, 14 мая, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска, было озвучено, что на прошлой неделе огонь полыхал более чем на 80 га территории.

КСТАТИ.

По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, за неделю пожарные расчеты 550 раз выезжали на тушение. В том числе, 342 раза — на тушение так называемых ландшафтных пожаров (между лесами и населенными пунктами).