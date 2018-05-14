В Челябинске поймали квартет серийных разбойников
Парни нападали с газовыми баллончиками, избивали жертв и забирали у них все самое ценное. Полицейские просят внимательно посмотреть на их фото.
Парни нападали с газовыми баллончиками, избивали жертв и забирали у них все самое ценное. Полицейские просят внимательно посмотреть на их фото.
В Челябинске задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в совершении серии нападений на жителей Ленинского района, — парни грабили своих жертв при помощи побоев и в применением газовых баллончиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Установлено, что в ночное время около
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Задержанные арестованы.
Полицейские просят челябинцев внимательно взглянуть на фото подозреваемых: если вы пострадали от их действий, сообщите об этом по телефону 733−18−05. Конфиденциальность гарантируется.