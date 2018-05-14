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12:26 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске поймали квартет серийных разбойников

Парни нападали с газовыми баллончиками, избивали жертв и забирали у них все самое ценное. Полицейские просят внимательно посмотреть на их фото.

В Челябинске задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в совершении серии нападений на жителей Ленинского района, — парни грабили своих жертв при помощи побоев и в применением газовых баллончиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Установлено, что в ночное время около кафе-бара в Ленинском районе четверо мужчин, применив газовые баллончики, наносили телесные повреждения потерпевшим с целью похищения золотых изделий, мобильных телефонов, других материальных ценностей», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Задержанные арестованы.

Полицейские просят челябинцев внимательно взглянуть на фото подозреваемых: если вы пострадали от их действий, сообщите об этом по телефону 733−18−05. Конфиденциальность гарантируется.

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