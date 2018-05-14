Пермский полицейский попал под «уголовку» за помощь коллеге

Участковый полиции Октябрьского района Пермского края подозревается в превышении должностных полномочий. Уголовное дело в отношении стража порядка возбуждено после прокурорской проверки, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Выяснилось, что в 2016 году участковый проводил проверку по факту избиения другим полицейским несовершеннолетней девочки. Он «склонил потерпевшую и свидетелей к даче ложных показаний, исключавших причастность должностного лица полиции к совершению преступления». А также заставил подругу избитого подростка, заснявшую инцидент, удалить запись.