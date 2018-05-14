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12:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермский полицейский попал под «уголовку» за помощь коллеге

Избившему подростка.

Участковый полиции Октябрьского района Пермского края подозревается в превышении должностных полномочий. Уголовное дело в отношении стража порядка возбуждено после прокурорской проверки, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Выяснилось, что в 2016 году участковый проводил проверку по факту избиения другим полицейским несовершеннолетней девочки. Он «склонил потерпевшую и свидетелей к даче ложных показаний, исключавших причастность должностного лица полиции к совершению преступления». А также заставил подругу избитого подростка, заснявшую инцидент, удалить запись.

В данный момент участковый временно отстранен от занимаемой должности. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры района.

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