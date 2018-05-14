Угнанный 6 лет назад в Европе мотоцикл «всплыл» в Петербурге

Байк обнаружился случайно. В 17:20 субботы, 12 мая, у дома 1/1 по Яхтенной улице инспекторы ДПС остановили для проверки документов 43-летнего мужчину на мотоцикле Ducati Monster и засомневались в подлинности предъявленного им свидетельства о регистрации «железного коня», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мотоцикл проверили по базе данных, и выяснилось, что красный «Дукати Монстр» находится в международном розыске и 6 лет назад был похищен в одной из европейских стран.