Угнанный 6 лет назад в Европе мотоцикл «всплыл» в Петербурге
Петербургские сотрудники ДПС нашли мотоцикл, который шесть лет находился в международном розыске.
Петербургские сотрудники ДПС нашли мотоцикл, который шесть лет находился в международном розыске.
Байк обнаружился случайно. В 17:20 субботы, 12 мая, у дома 1/1 по Яхтенной улице инспекторы ДПС остановили для проверки документов 43-летнего мужчину на мотоцикле Ducati Monster и засомневались в подлинности предъявленного им свидетельства о регистрации «железного коня», сообщает
Мотоцикл проверили по базе данных, и выяснилось, что красный «Дукати Монстр» находится в международном розыске и 6 лет назад был похищен в одной из европейских стран.
Байк отправили на стоянку районного отдела полиции, а мотоциклиста отпустили под обязательство о явке.