В Сочи мужчина угрожал сотруднице офиса микрозаймов из-за 2 тыс. рублей
Полицейские вычислили его по отпечаткам пальцев и записям с камер видеонаблюдения.
Полицейские вычислили его по отпечаткам пальцев и записям с камер видеонаблюдения.
В полицию позвонила сотрудница микрофинансовой организации. Женщина сообщила, что в офис вошел неизвестный мужчина и под угрозой насилия похитил из кассы 2 тыс. рублей. После этого он скрылся. Полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого преступника, изучили записи с камер видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 32-летний житель Мостовского района. При личном досмотре у него нашли похищенные деньги, их вернули владельцам, сообщили
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое. Мужчину поместили под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы.