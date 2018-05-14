В Сочи мужчина угрожал сотруднице офиса микрозаймов из-за 2 тыс. рублей

В полицию позвонила сотрудница микрофинансовой организации. Женщина сообщила, что в офис вошел неизвестный мужчина и под угрозой насилия похитил из кассы 2 тыс. рублей. После этого он скрылся. Полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого преступника, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 32-летний житель Мостовского района. При личном досмотре у него нашли похищенные деньги, их вернули владельцам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.