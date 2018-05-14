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13:07 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи мужчина угрожал сотруднице офиса микрозаймов из-за 2 тыс. рублей

Полицейские вычислили его по отпечаткам пальцев и записям с камер видеонаблюдения.

В полицию позвонила сотрудница микрофинансовой организации. Женщина сообщила, что в офис вошел неизвестный мужчина и под угрозой насилия похитил из кассы 2 тыс. рублей. После этого он скрылся. Полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого преступника, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 32-летний житель Мостовского района. При личном досмотре у него нашли похищенные деньги, их вернули владельцам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое. Мужчину поместили под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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