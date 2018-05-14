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12:37 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге подростка обвиняют в убийстве матери и сестры

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Несовершеннолетний, пытавшийся скрыться в Краснодарском крае, задержан по подозрению в убийстве матери и сестры в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Вечером 10 мая в комнате одного из общежитий в Выборгском районе города были обнаружены тела двух женщин — студентки одного из вузов Петербурга и ее матери — с множественными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, живота и головы.

«Установлено, что к совершению указанного преступления причастен несовершеннолетний 2000 года рождения, 13 мая он был задержан на территории Краснодарского края. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый рано утром 7 мая 2018 года нанес женщинам множественные удары ножом. Обе скончались на месте происшествия.

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