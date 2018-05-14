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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Гусеве в ночном клубе ранили отдыхающего

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений посетителю ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Гусеве. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Толстого в ходе поножовщины пострадал один из отдыхающих.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали подозреваемого и для дальнейших разбирательств передали его в территориальный отдел полиции.

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