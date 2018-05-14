В Гусеве в ночном клубе ранили отдыхающего
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений посетителю ночного клуба. Об этом сообщает
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений посетителю ночного клуба. Об этом сообщает
Инцидент произошел в Гусеве. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Толстого в ходе поножовщины пострадал один из отдыхающих.
Прибыв на место, росгвардейцы задержали подозреваемого и для дальнейших разбирательств передали его в территориальный отдел полиции.