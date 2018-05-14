По факту вырубки дубов под Полесском возбудили уголовное дело

Напомним, в районе Ивановки, по данным ОНФ, было вырублено не менее 180 дубов на площади в несколько гектаров.

По словам Виноградова, Управление будет применять биометрический метод подтверждения законности рубки. Методика основана на математическом описании рисунка годичных колец ствола каждого срубленного дерева. Она позволяет определять принадлежность заготовленного леса и даже пиломатериалов срубленному пню или другим частям дерева.