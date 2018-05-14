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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

По факту вырубки дубов под Полесском возбудили уголовное дело

По факту вырубки дубовой рощи в районе поселка Ивановка Полесского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил руководитель Управления охотничьего и лесного хозяйства Эдуард Виноградов.

Напомним, в районе Ивановки, по данным ОНФ, было вырублено не менее 180 дубов на площади в несколько гектаров.

По словам Виноградова, Управление будет применять биометрический метод подтверждения законности рубки. Методика основана на математическом описании рисунка годичных колец ствола каждого срубленного дерева. Она позволяет определять принадлежность заготовленного леса и даже пиломатериалов срубленному пню или другим частям дерева.

— Мы планируем применять эту технологию в экспертизах для доказательства осуществления той или иной компанией незаконных рубок и рассчитываем, что ее использование также сделает более прозрачной работу пилорам на территории области, — подчеркнул Эдуард Виноградов.

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