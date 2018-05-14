Главу Миасса Геннадия Васькова забрали силовики

Источник: Reuters

Главу Миасса (Челябинская область) Геннадия Васькова, исполняющего полномочия руководителя до 15 мая, забрали силовики — из городской администрации чиновника увезли в неизвестном направлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на миасские СМИ.

Оперативные действия проходили в горадминистрации в понедельник, 14 мая, в первой половине дня. Геннадий Васьков сегодня не появился на аппаратном совещании, он прибыл в мэрию в районе 13 часов, где его встретили правоохранители. По данным местных изданий, действия проводились в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Официальных комментариев по данному факту не поступало.