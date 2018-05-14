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12:53 (мск), источник: dostup1.ru

Главу Миасса Геннадия Васькова забрали силовики

Глава города по решению губернатора покидает свой пост 15 мая.

Источник: Reuters

Главу Миасса (Челябинская область) Геннадия Васькова, исполняющего полномочия руководителя до 15 мая, забрали силовики — из городской администрации чиновника увезли в неизвестном направлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на миасские СМИ.

Оперативные действия проходили в горадминистрации в понедельник, 14 мая, в первой половине дня. Геннадий Васьков сегодня не появился на аппаратном совещании, он прибыл в мэрию в районе 13 часов, где его встретили правоохранители. По данным местных изданий, действия проводились в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Официальных комментариев по данному факту не поступало.

Напомним, 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку главы Миасса Геннадия Васькова. Заявление Васьков подал после того, как Совет депутатов в апреле текущего года в очередной раз не одобрил его отчет: за принятие документа проголосовали лишь трое народных избранников, остальные 16 высказались против. Еще четыре депутата от голосования воздержались.

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