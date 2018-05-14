В Уфе на улице Авроры произошло массовое ДТП, есть пострадавший

В результате автоаварии пострадал пассажир «пятерки». После оказания медпомощи он был отпущен. В японской машине находился ребенок. Он также был осмотрен медиками, к счастью, благодаря детскому креслу ребенок не пострадал. Подробности ДТП выясняются.

По словам местных жителей, после проведенного осенью прошлого года ремонта участка дороги по улице Авроры, рядом с детсадом № 292 и домом № 11 поворот во двор и выезд со двора стали опасными. Здесь из-за того, что в несколько слоев уложили асфальт, появился более чем 10-сантиметровый подъем. Из-за него автомобилистам приходится до минимума сбавлять скорость при заходе в поворот и с трудом выезжать, опять же, преодолевая этот злосчастный подъем, который подрядная организация обещала устранить, но так ничего и не сделала.