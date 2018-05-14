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12:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на улице Авроры произошло массовое ДТП, есть пострадавший

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе утром 14 мая на улице Авроры произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, опубликованным в группе «Дорожный патруль Уфа», водитель за рулем Datsun оn-DО поворачивал налево во двор. В этот момент в него врезался автомобиль ВАЗ пятой модели, который ехал в попутном направлении по встречной полосе. После этого «пятерка» врезалась в стоящий Renault Logan.

В результате автоаварии пострадал пассажир «пятерки». После оказания медпомощи он был отпущен. В японской машине находился ребенок. Он также был осмотрен медиками, к счастью, благодаря детскому креслу ребенок не пострадал. Подробности ДТП выясняются.

По словам местных жителей, после проведенного осенью прошлого года ремонта участка дороги по улице Авроры, рядом с детсадом № 292 и домом № 11 поворот во двор и выезд со двора стали опасными. Здесь из-за того, что в несколько слоев уложили асфальт, появился более чем 10-сантиметровый подъем. Из-за него автомобилистам приходится до минимума сбавлять скорость при заходе в поворот и с трудом выезжать, опять же, преодолевая этот злосчастный подъем, который подрядная организация обещала устранить, но так ничего и не сделала.

Кроме того, водители приноровились парковать свои автомобили на проезжей части до и после выезда со двора — это существенно затрудняет обзор выезжающим со двора автолюбителям. Им приходится практически вслепую выезжать на главную дорогу. И до тех пор, пока соответствующие ведомства не наведут здесь порядок каждое в своей сфере, не исключены очередные ДТП на этом опасном участке дороги.

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