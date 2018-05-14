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13:02 (мск), источник: Новости Перми

Полиция ищет жертв банды ночных грабителей

В ночь на 12 мая четверо молодых людей в возрасте от 19 до 21 года нападали на людей, избивали их битами и грабили. Полицейские задержали бандитов, сейчас разыскиваются люди, пострадавшие от их рук.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, преступники подстерегали потерпевших возле баров и ночных клубов. Они ждали, когда жертвы сядут в такси и потом следовали за ними на машине. Нападали прямо возле дома, жестоко избивали битами и похищали телефоны и деньги.

— В настоящее время следствие располагает информацией о совершении трех таких разбойных нападений: на двух прохожих в Дзержинском районе, на мужчину в Мотовилихинском районе и еще двух граждан в Кировском районе краевого центра, — сообщает полиция.

Трое задержанных арестованы, четвертый находится изоляторе временного содержания. Все, кто знает о других пострадавших от действий бандитов, либо сам стал их жертвой, сообщите в полицию по телефону 218−82−15. Расследование продолжается.

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