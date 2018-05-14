Полиция ищет жертв банды ночных грабителей

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, преступники подстерегали потерпевших возле баров и ночных клубов. Они ждали, когда жертвы сядут в такси и потом следовали за ними на машине. Нападали прямо возле дома, жестоко избивали битами и похищали телефоны и деньги.

— В настоящее время следствие располагает информацией о совершении трех таких разбойных нападений: на двух прохожих в Дзержинском районе, на мужчину в Мотовилихинском районе и еще двух граждан в Кировском районе краевого центра, — сообщает полиция.