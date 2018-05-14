Авария с грузовиком парализовала движение на «Меридиане» в Челябинске
Затор растянулся от улицы Труда до проспекта Победы.
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Затор растянулся от улицы Труда до проспекта Победы.
Авария с участием грузовика стала причиной серьёзного автомобильного затора на автодороге «Меридиан» в Челябинске, об аварии горожане сообщили в одной из групп соцсети.
По словам очевидцев, ДТП случилось на пересечении магистрали с проспектом Победы, повреждённые автомобили заняли все полосы. По данным сервиса Яндекс. Пробки, затор растянулся до улицы Труда, скорость потока не превышает 3 км/ч.