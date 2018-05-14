В массовой драке в Уфе 5 человек получили ранения, 1 погиб

В ходе потасовки 4 человека получили ножевые ранения различной степени тяжести, еще один обратился в медицинское учреждение с огнестрельной раной живота. Известно, что погибший — 23-летний студент одного из уфимских вузов Никита Ж.

В результате произошедшего в общей сложности были возбуждены 4 уголовных дела: — Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, по факту убийства, покушения на убийство идет расследование, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Также 2 уголовных дела были возбуждены по факту умышленного нанесения телесных повреждений. Их расследованием занимаются полицейские.