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12:58 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В массовой драке в Уфе 5 человек получили ранения, 1 погиб

В результате массовой драки в Уфе 5 человек пострадали, один погиб. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, конфликт между студентами произошел ночью в районе Кооперативной поляны.

В ходе потасовки 4 человека получили ножевые ранения различной степени тяжести, еще один обратился в медицинское учреждение с огнестрельной раной живота. Известно, что погибший — 23-летний студент одного из уфимских вузов Никита Ж.

В результате произошедшего в общей сложности были возбуждены 4 уголовных дела: — Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, по факту убийства, покушения на убийство идет расследование, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Также 2 уголовных дела были возбуждены по факту умышленного нанесения телесных повреждений. Их расследованием занимаются полицейские.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по горячим следам подозреваемые были задержаны.

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