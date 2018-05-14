Сель перекрыл дороги в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области произошел селевой выброс в Аксайском ущелье по реке Кызылжар. Объем выброса составил 800 куб.м. Вода и грязь перекрыли дорогу, ведущую к лагерю «Аян», дошла до двора местного лесника. Селевая масса продолжает течь по асфальту. Сообщается, что жертв и разрушений нет.

Сейчас на месте работает техника ГУ «Казлесзащита» в составе 3 человек и 2 единиц спецтехники.

Также в Алматинской области в Талгарском районе произошел сход грязевой массы со склона горы «Верблюд». Грязевые потоки частично перекрыли дорогу «Талгар — летний лагерь Спутник». Дорога временно закрыта для проезда автотранспорта. Сообщается, что работы по устранению последствий будут проводиться только после прекращения дождя. Расчистка дороги планируется на 15 мая.