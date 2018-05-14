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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают двух 15-летних подростков

Ребята пропали в Учалах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии родители и полицейские разыскивают двух пропавших 15-летних парней из Учалов.

Известно, что Андрей и Марсель ушли из дома еще вечером 13 мая. До сих пор от молодых людей нет никаких новостей.

— Андрей и Марсель ушли вместе. Они два друга, вечно вместе, больше ни с кем не общаются особо. Обычно их от компьютера не отогнать, а тут пропали. Телефоны оставили дома, взяли палатку, пневматическое ружье — словно на войну собрались. Учатся оба в восьмом классе, — объяснил папа Андрея.

Приметы Андрея: рост 171 см, худощавое телосложение, волосы темные.

Был одет: черная ветровка, с собой был камуфляжный рюкзак.

Если вы узнали ребят, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 8−909−350−13−55 или сообщите в полицию.

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