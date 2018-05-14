В Казани на Мавлютова провалился асфальт

— Новый асфальт, который положили 2−3 недели назад, уже начал проваливаться и проседать, — рассказал народный корреспондент.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в районе дома № 59 по улице Карбышева автомобиль Lifan провалился в яму.