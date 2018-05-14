В Казани на Мавлютова провалился асфальт
В Казани на Мавлютова недалеко от ЖК «Три богатыря» провалился асфальт. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.
В Казани на Мавлютова недалеко от ЖК «Три богатыря» провалился асфальт. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.
— Новый асфальт, который положили 2−3 недели назад, уже начал проваливаться и проседать, — рассказал народный корреспондент.
По словам Гайнуллина, возможно, асфальт провалился
Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в районе дома № 59 по улице Карбышева автомобиль Lifan провалился в яму.