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15:29 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на Мавлютова провалился асфальт

В Казани на Мавлютова недалеко от ЖК «Три богатыря» провалился асфальт. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.

— Новый асфальт, который положили 2−3 недели назад, уже начал проваливаться и проседать, — рассказал народный корреспондент.

По словам Гайнуллина, возможно, асфальт провалился из-за несоблюдения технологии засыпки территории вокруг построенного дома.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в районе дома № 59 по улице Карбышева автомобиль Lifan провалился в яму.

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