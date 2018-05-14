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13:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Нечистоты затопили окраину поселка в Нижегородской области

После многочисленных жалоб жителей руководство водоканала пообещало рекультивировать затопленное канализационными стоками поле.

Жильцы сразу нескольких многоэтажных домов поселка Дружный уже два месяца жалуются на сильный запах. По словам работников водоканала, причина в поломке коллектора. Чистить его за это время пытались несколько раз, но, как говорят коммунальщики, это бесполезно. Поселковой канализации почти 30 лет, ее надо менять полностью… Но жители утверждают, что причина запаха не в аварии.

По их словам, сотрудники водоканала специально сливают нечистоты на окраину поселка, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

«Это все вот фекалии, это не вода, это все уже пахнет, — сказала жительница пос. Дружный. — Я вам фотографии скидывала, вот здесь была протянута труба. И отсюда уже стекало все. Я думаю, уже все поле затоплено, и вот в сады у нас идет дорога, там уже тоже вот это все плавает».

После многочисленных жалоб жителей руководство водоканала пообещало рекультивировать затопленное канализационными стоками поле.

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А также: В Сочи база отдыха сливала нечистоты в реку.

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