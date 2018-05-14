В центре Минска нашли снаряд времен ВОВ
В Минске обнаружен снаряд времен ВОВ. Информацию об этом предоставили в
В Минске обнаружен снаряд времен ВОВ. Информацию об этом предоставили в
14 мая снаряд был найден на пересечении улиц Революционная и Комсомольская.
Как сообщается, на месте работала бригада взрывотехнического центра внутренних войск. В результате был изъят артиллерийский 76 миллиметровый снаряд советских времен.
Никаких других взрывоопасных элементов на месте проведения работ нет. Найденный снаряд транспортируют для уничтожения.