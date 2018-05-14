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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

В центре Минска нашли снаряд времен ВОВ

В Минске обнаружен снаряд времен ВОВ. Информацию об этом предоставили в пресс-службе МВД.

Источник: БЕЛТА

14 мая снаряд был найден на пересечении улиц Революционная и Комсомольская.

Как сообщается, на месте работала бригада взрывотехнического центра внутренних войск. В результате был изъят артиллерийский 76 миллиметровый снаряд советских времен.

Никаких других взрывоопасных элементов на месте проведения работ нет. Найденный снаряд транспортируют для уничтожения.

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