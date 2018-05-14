В центре Минска нашли снаряд времен ВОВ

Источник: БЕЛТА

14 мая снаряд был найден на пересечении улиц Революционная и Комсомольская.

Как сообщается, на месте работала бригада взрывотехнического центра внутренних войск. В результате был изъят артиллерийский 76 миллиметровый снаряд советских времен.