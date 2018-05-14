5 ударов ножом: экс-прокурора подозревают в убийстве жены в ЮКО

Источник: Tengrinews

Аль-Фарабийский районный суд выдал санкцию на арест сроком на два месяца подозреваемого в убийстве жены. По материалам дела, 40-летний мужчина пришел к супруге на работу в учебный корпус ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова и во время ссоры нанес пять ножевых ранений в область груди.

«Он пришел в здание университета имени Мухтара Ауэзова. Они выясняли отношения около 17.30. Это было еще рабочее время. Во время ссоры он кухонным ножом ударил свою супругу. Нож он принес с собой. Он ударил в область груди пять раз», — рассказал судья Гани Байарыстан.

По данным судьи, погибшая была делопроизводителем в деканате университета. Мужчина на момент совершения преступления являлся безработным, но ранее был сотрудником правоохранительных органов.

«Раньше он работал помощником прокурора города одного из районов, в Абайской прокуратуре. Погибшая работала в деканате делопроизводителем. У них остался несовершеннолетний ребенок», — рассказал Байарыстан.