5 ударов ножом: экс-прокурора подозревают в убийстве жены в ЮКО

«Он пришел в здание университета имени Мухтара Ауэзова. Они выясняли отношения около 17.30. Это было еще рабочее время. Во время ссоры он кухонным ножом ударил свою супругу. Нож он принес с собой. Он ударил в область груди пять раз», — рассказал судья Гани Байарыстан.
По данным судьи, погибшая была делопроизводителем в деканате университета. Мужчина на момент совершения преступления являлся безработным, но ранее был сотрудником правоохранительных органов.
«Раньше он работал помощником прокурора города одного из районов, в Абайской прокуратуре. Погибшая работала в деканате делопроизводителем. У них остался несовершеннолетний ребенок», — рассказал Байарыстан.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 99 «Убийство» УК РК. Санкция предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет.