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14:18 (мск), источник: Tengrinews

5 ударов ножом: экс-прокурора подозревают в убийстве жены в ЮКО

Экс-сотрудника прокуратуры ЮКО подозревают в убийстве жены. Инцидент произошел в коридоре одного из университетов Шымкента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью-координатора Аль-Фарабийского районного суда.

Источник: Tengrinews

Аль-Фарабийский районный суд выдал санкцию на арест сроком на два месяца подозреваемого в убийстве жены. По материалам дела, 40-летний мужчина пришел к супруге на работу в учебный корпус ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова и во время ссоры нанес пять ножевых ранений в область груди.

«Он пришел в здание университета имени Мухтара Ауэзова. Они выясняли отношения около 17.30. Это было еще рабочее время. Во время ссоры он кухонным ножом ударил свою супругу. Нож он принес с собой. Он ударил в область груди пять раз», — рассказал судья Гани Байарыстан.

По данным судьи, погибшая была делопроизводителем в деканате университета. Мужчина на момент совершения преступления являлся безработным, но ранее был сотрудником правоохранительных органов.

«Раньше он работал помощником прокурора города одного из районов, в Абайской прокуратуре. Погибшая работала в деканате делопроизводителем. У них остался несовершеннолетний ребенок», — рассказал Байарыстан.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 99 «Убийство» УК РК. Санкция предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет.

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