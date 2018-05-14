21-летняя пермячка на автомобиле Mazda сбила пешехода

Сегодня утром в Перми произошла авария. По улице Сибирской в направлении улицы Швецова двигался автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 21-летняя девушка. В районе дома Сибирская, 48 она сбила 26-летнего мужчину.

— По предварительным данным он переходил улицу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — Его отвезли в больницу.