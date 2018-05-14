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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

21-летняя пермячка на автомобиле Mazda сбила пешехода

Он переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.

Сегодня утром в Перми произошла авария. По улице Сибирской в направлении улицы Швецова двигался автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 21-летняя девушка. В районе дома Сибирская, 48 она сбила 26-летнего мужчину.

— По предварительным данным он переходил улицу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — Его отвезли в больницу.

Ранее мы писали о том, что в пермские больницы после ДТП поступили два подростка. Полиция ищет свидетелей аварий, произошедших в Ленинском и Орджоникидзевском районах Перми 28 апреля. Очевидцев дорожно-транспортных происшествий, а так же всех, кому что-либо известно по данному факту, просят обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 261−99−99, 246−79−00 или 02. Анонимность гарантируется.

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