21-летняя пермячка на автомобиле Mazda сбила пешехода
Он переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.
Он переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.
Сегодня утром в Перми произошла авария. По улице Сибирской в направлении улицы Швецова двигался автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 21-летняя девушка. В районе дома Сибирская, 48 она сбила 26-летнего мужчину.
— По предварительным данным он переходил улицу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в
Ранее мы писали о том, что в пермские больницы после ДТП поступили два подростка. Полиция ищет свидетелей аварий, произошедших в Ленинском и Орджоникидзевском районах Перми 28 апреля. Очевидцев