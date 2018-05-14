В Петербурге эвакуировали ТЦ «Жемчужная Плаза»

Пожарные машины, спасатели в полном облачении, толпа людей на улице — к такому зрелищу петербуржцы уже начинают привыкать. Ведь так всегда, когда из торгового комплекса эвакуируют людей по сигналу пожарной тревоги или из-за забытой кем-то сумки.

Сегодня, 14 мая, на улицу выставили сотрудников ТРК «Жемчужная Плаза». Посетителей утром в понедельник в торговом центре было немного. А вот персонала — полно. Ведь в ТРК, как и положено, есть не только торговые павильоны, но и кинозал, и множество кафе, и развлекательный центр.

Впрочем, люди, похоже, были не против провести часок, греясь под лучами майского солнышка. Сидеть на работе в такую погоду — просто преступление. Зеваки даже с некоторым удовольствием рассматривали пожарных, приехавших на вызов.

— Бедняги, каково им, в полном облачении в такую жару, — сочувствовали спасателям, которые и правда были при полной выкладке: спецкостюмы, респираторы.