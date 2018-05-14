В Петербурге эвакуировали ТЦ «Жемчужная Плаза»
На место приехали спасатели, но тревога оказалась ложной.
На место приехали спасатели, но тревога оказалась ложной.
Пожарные машины, спасатели в полном облачении, толпа людей на улице — к такому зрелищу петербуржцы уже начинают привыкать. Ведь так всегда, когда из торгового комплекса эвакуируют людей по сигналу пожарной тревоги или
Сегодня, 14 мая, на улицу выставили сотрудников ТРК «Жемчужная Плаза». Посетителей утром в понедельник в торговом центре было немного. А вот персонала — полно. Ведь в ТРК, как и положено, есть не только торговые павильоны, но и кинозал, и множество кафе, и развлекательный центр.
Впрочем, люди, похоже, были не против провести часок, греясь под лучами майского солнышка. Сидеть на работе в такую погоду — просто преступление. Зеваки даже с некоторым удовольствием рассматривали пожарных, приехавших на вызов.
— Бедняги, каково им, в полном облачении в такую жару, — сочувствовали спасателям, которые и правда были при полной выкладке: спецкостюмы, респираторы.
Тревога, кстати, оказалась ложной. Вскоре всех сотрудников центра вернули на рабочие места.