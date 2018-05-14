В Воронеже мошенник подменил деньги пенсионерки купюрами «Банка приколов»
Мужчина обманул пожилую женщину на 39 тыс рублей.
Мужчина обманул пожилую женщину на 39 тыс рублей.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 82-летней жительницы Воронежа, сообщила
Инцидент произошел на бульваре Пионеров. К пенсионерке домой пришел неизвестный мужчина, который заявил, что работает в организации, которая выплачивает денежную компенсацию детям «военного времени». Горожанин пообещал женщине выплату в 1 тыс. рублей.
Злоумышленник дал пенсионерке пятитысячную купюру «Банка приколов» и получил сдачу в четыре тысячи рублей. Затем мужчина обменял у женщины 39 тыс. рублей, оставив взамен аналогичную сумму билетов «Банка приколов». Когда пенсионерка обнаружила подмену, то обратилась в полицию.
Стражи порядка начали поиски подозреваемого. По словам пенсионерки, злоумышленник славянской внешности, на вид ему около 30 лет, на щеке есть родинка. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.