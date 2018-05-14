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14:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже мошенник подменил деньги пенсионерки купюрами «Банка приколов»

Мужчина обманул пожилую женщину на 39 тыс рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 82-летней жительницы Воронежа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 14 мая. Мошенник пообещал женщине компенсацию, как ребенку «военного времени» и подменил купюры билетами «Банка приколов».

Инцидент произошел на бульваре Пионеров. К пенсионерке домой пришел неизвестный мужчина, который заявил, что работает в организации, которая выплачивает денежную компенсацию детям «военного времени». Горожанин пообещал женщине выплату в 1 тыс. рублей.

Злоумышленник дал пенсионерке пятитысячную купюру «Банка приколов» и получил сдачу в четыре тысячи рублей. Затем мужчина обменял у женщины 39 тыс. рублей, оставив взамен аналогичную сумму билетов «Банка приколов». Когда пенсионерка обнаружила подмену, то обратилась в полицию.

Стражи порядка начали поиски подозреваемого. По словам пенсионерки, злоумышленник славянской внешности, на вид ему около 30 лет, на щеке есть родинка. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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