В Воронеже мошенник подменил деньги пенсионерки купюрами «Банка приколов»

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 82-летней жительницы Воронежа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 14 мая. Мошенник пообещал женщине компенсацию, как ребенку «военного времени» и подменил купюры билетами «Банка приколов».

Инцидент произошел на бульваре Пионеров. К пенсионерке домой пришел неизвестный мужчина, который заявил, что работает в организации, которая выплачивает денежную компенсацию детям «военного времени». Горожанин пообещал женщине выплату в 1 тыс. рублей.

Злоумышленник дал пенсионерке пятитысячную купюру «Банка приколов» и получил сдачу в четыре тысячи рублей. Затем мужчина обменял у женщины 39 тыс. рублей, оставив взамен аналогичную сумму билетов «Банка приколов». Когда пенсионерка обнаружила подмену, то обратилась в полицию.