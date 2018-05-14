Сбежавший из психбольницы парень напал на пенсионерку и украл золотую цепочку

В Самаре засветился один из пациентов, сбежавших недавно психиатрической больницы на улице Нагорной. 19-летнего молодого человека подозревают в грабеже. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщил собственный источник.

Преступление произошло в районе двух часов дня в субботу, 12 мая. На парковке торгового центра «Колизей» злоумышленник напал на 70-летнюю женщину и украл у нее золотую цепочку.

Сейчас подозреваемого ищут полицейские.