Сбежавший из психбольницы парень напал на пенсионерку и украл золотую цепочку
Сейчас его ищут полицейские.
Сейчас его ищут полицейские.
В Самаре засветился один из пациентов, сбежавших недавно психиатрической больницы на улице Нагорной. 19-летнего молодого человека подозревают в грабеже. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщил собственный источник.
Преступление произошло в районе двух часов дня в субботу, 12 мая. На парковке торгового центра «Колизей» злоумышленник напал на 70-летнюю женщину и украл у нее золотую цепочку.
Сейчас подозреваемого ищут полицейские.
Напомним, три пациента больницы на Нагорной убежали в районе 5 часов вечера 9 мая. Двоим из них 34 года, одному 19 лет. Мужчины сбежали, отжав окно в своей палате. Все трое находятся на принудительном лечении.