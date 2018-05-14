Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Необычная фотосессия беременной-инвалида восхитила соцсети
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
NI: РФ не нужно производство Су-57, у них есть кое-что другое
Пригожину стыдно за выступление Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
14:41 (мск), источник: dostup1.ru

На трассе Южноуральск — Магнитогорск горит лес, движение закрыто

ГИБДД просит водителей с пониманием отнестись к введенному ограничению.

Шестикилометровый участок трассы Южноуральск — Магнитогорск закрыт для автотранспорта из-за лесного пожара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Челябинской области.

«Сегодня, 14 мая, на участке с 75 по 81 километр автодороги на территории Пластовского района произошло возгорание лесного массива, в связи с чем введено временное ограничение движения для транспортных средств до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Движение от Южноуральска в сторону Магнитогорска, осуществляется через Троицкий район.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к введенному ограничению.

Дорожники призывают водителей сообщать о пожарах вдоль федеральных трасс.

Все новости региона
 Полисы ОСАГО могут подорожать с сентября
На трассе Южноуральск – Магнитогорск горит лес, движение закрыто
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
Названы самые популярные российские курорты
Сумма под секретом: Вексельберг заручился поддержкой властей
Совфед: Запад ставил задачу не допустить Путина к выборам
Путин и Пашинян провели первую встречу
Почему на Западе обеспокоены перехватами самолетов у границ РФ
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь