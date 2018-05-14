На трассе Южноуральск — Магнитогорск горит лес, движение закрыто
ГИБДД просит водителей с пониманием отнестись к введенному ограничению.
ГИБДД просит водителей с пониманием отнестись к введенному ограничению.
Шестикилометровый участок трассы Южноуральск — Магнитогорск закрыт для автотранспорта
«Сегодня, 14 мая, на участке с 75 по 81 километр автодороги на территории Пластовского района произошло возгорание лесного массива, в связи с чем введено временное ограничение движения для транспортных средств до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Движение от Южноуральска в сторону Магнитогорска, осуществляется через Троицкий район.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к введенному ограничению.
Дорожники призывают водителей сообщать о пожарах вдоль федеральных трасс.