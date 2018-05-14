На трассе Южноуральск — Магнитогорск горит лес, движение закрыто

Шестикилометровый участок трассы Южноуральск — Магнитогорск закрыт для автотранспорта из-за лесного пожара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Челябинской области.

«Сегодня, 14 мая, на участке с 75 по 81 километр автодороги на территории Пластовского района произошло возгорание лесного массива, в связи с чем введено временное ограничение движения для транспортных средств до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Движение от Южноуральска в сторону Магнитогорска, осуществляется через Троицкий район.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к введенному ограничению.