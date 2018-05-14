Суд отложил рассмотрение ходатайства о продлении ареста Олега Сорокина

Источник: Нижегородская правда

Останется ли Олег Сорокин под стражей, должно было решиться в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода сегодня, 14 мая. Однако адвокаты бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области и экс-мэра потребовали отложить рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания их подзащитного под стражей.

Как пояснили в пресс-службе Нижегородского районного суда, защитники сослались на то, что следователь несвоевременно известил их о дате рассмотрения ходатайства и они не успели подготовиться.

Защитники пояснили, что для внимательного ознакомления с материалами дела и согласования позиции с обвиняемым им необходимо дополнительное время.

От представителя прокуратуры возражений не последовало. Судебное заседание отложено до 16 мая.