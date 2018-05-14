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14:28 (мск), источник: Нижегородская правда

Суд отложил рассмотрение ходатайства о продлении ареста Олега Сорокина

Адвокаты экс-мэра заявили, что их слишком поздно известили о заседании.

Источник: Нижегородская правда

Останется ли Олег Сорокин под стражей, должно было решиться в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода сегодня, 14 мая. Однако адвокаты бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области и экс-мэра потребовали отложить рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания их подзащитного под стражей.

Как пояснили в пресс-службе Нижегородского районного суда, защитники сослались на то, что следователь несвоевременно известил их о дате рассмотрения ходатайства и они не успели подготовиться.

Защитники пояснили, что для внимательного ознакомления с материалами дела и согласования позиции с обвиняемым им необходимо дополнительное время.

От представителя прокуратуры возражений не последовало. Судебное заседание отложено до 16 мая.

Напомним, Олег Сорокин обвиняется в получении взятки в миллион рублей и с декабря прошлого года находится под стражей. В марте ему было также предъявлено обвинение в похищении человека. Срок содержания Сорокина под стражей истекает 17 мая, следователь заявил ходатайство о его продлении.

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