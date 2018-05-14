Суд отложил рассмотрение ходатайства о продлении ареста Олега Сорокина
Адвокаты
Адвокаты
Останется ли Олег Сорокин под стражей, должно было решиться в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода сегодня, 14 мая. Однако адвокаты бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области и
Как пояснили в
Защитники пояснили, что для внимательного ознакомления с материалами дела и согласования позиции с обвиняемым им необходимо дополнительное время.
От представителя прокуратуры возражений не последовало. Судебное заседание отложено до 16 мая.
Напомним, Олег Сорокин обвиняется в получении взятки в миллион рублей и с декабря прошлого года находится под стражей. В марте ему было также предъявлено обвинение в похищении человека. Срок содержания Сорокина под стражей истекает 17 мая, следователь заявил ходатайство о его продлении.