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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Ми-8 вылетел в Челябинскую область для борьбы с крупным степным пожаром

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вертолёт МЧС России направляется в Челябинскую область для борьбы со степным палом на площади 600 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

По данным космического мониторинга, в Челябинской области действуют 63 пала сухой травы. Это самое большое количество степных пожаров на территории от Урала до Дальнего Востока, отметили в ведомстве. Ветреная и сухая погода способствует распространению огня, однако эвакуация местных жителей пока не требуется.

«Из Екатеринбурга в Челябинскую область передислоцируется вертолёт Ми-8 МЧС России для участия в ликвидации степного пожара в Пластовском районе. По оперативным данным, сухая трава горит на площади около 600 гектаров. При переменном ветре, установившемся в регионе, возникает угроза распространения огня в направлении населённых пунктов», — сказал собеседник агентства.

Вертолёт СРЦ МЧС доставит спасателей в зону крупного пала и поможет ликвидировать возгорание с воздуха, так как ближайший водоём находится в восьми километрах от места пожара.

Борьбу с огнём ведут представители местного лесхоза и пожарно-спасательные подразделения МЧС общей численностью 83 человека. Также к тушению пожара привлечены все ближайшие подразделения регионального главка МЧС — ещё около 200 специалистов, говорится в сообщении.

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