С отравлением в реанимацию доставили трех подростков в Туапсе
Два парня и девушка, которым еще нет 18 лет, выпивали, после чего им стало плохо. Их доставили в Туапсинскую районную больницу с отравлением.
Два парня и девушка, которым еще нет 18 лет, выпивали, после чего им стало плохо. Их доставили в Туапсинскую районную больницу с отравлением.
В воскресенье, 13 мая, вечером во дворе жилого дома по улице Жукова подростки выпивали, вскоре им стало плохо. Заметил это прохожий мужчина, он вызвал скорую помощь.
Как уточнили «России. Кубань» в
Сейчас подростки продолжают находиться в больнице, врачи оценивают их состояние как тяжелое.