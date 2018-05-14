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15:20 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

С отравлением в реанимацию доставили трех подростков в Туапсе

Два парня и девушка, которым еще нет 18 лет, выпивали, после чего им стало плохо. Их доставили в Туапсинскую районную больницу с отравлением.

В воскресенье, 13 мая, вечером во дворе жилого дома по улице Жукова подростки выпивали, вскоре им стало плохо. Заметил это прохожий мужчина, он вызвал скорую помощь.

Как уточнили «России. Кубань» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю, сотрудники полиции проводят доследственную проверку после инцидента.

Сейчас подростки продолжают находиться в больнице, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

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